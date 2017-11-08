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Общество

20 ноября в Пскове состоится День правовой помощи детям-сиротам

20 ноября в рамках всероссийского Дня правовой помощи детям-сиротам в Пскове состоится бесплатное юридическое консультирование, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В этот день территориальные органы федеральных, государственных органов исполнительной власти РФ и Псковской области, адвокаты и нотариусы псковского регионального отделения  Ассоциация юристов России проведут встречи с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также с их законными представителями и лицами, желающими принять на воспитание в семью ребенка, по интересующим их вопросам.

Для получения бесплатной юридической помощи с 14:00 псковичи могут обратиться в Центр специального образования № 1 по адресам: улица Леона Поземского, 65; улица Георгиевская, 6а; улица Олега Кошевого, 8; Ольгинская набережная, 13/2.

Юристы окажут правовую помощь и в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей (улица Максима Горького, 23), в Многопрофильном правовом лицее № 8 (улица Западная, 5), в Погранично-таможенном правовом лицее (улица Алтаева, 2).

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