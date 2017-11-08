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Общество

Дома с печным отоплением проверили сотрудники МЧС в Дедовичском районе

8 ноября сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактический работы провели профилактический рейд в Дедовичском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда осуществлён подворовой обход шести домовладений, в которых используется печное отопление, под роспись проинструктированы 13 человек, распространены 13 памяток о пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, 13 листовок по пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и газовых приборов. 

В рамках проведённого инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории области, рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов. 

Гражданам напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов и порядок действий в случае возникновения пожара.

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