Дома с печным отоплением проверили сотрудники МЧС в Дедовичском районе
8 ноября сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактический работы провели профилактический рейд в Дедовичском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В ходе рейда осуществлён подворовой обход шести домовладений, в которых используется печное отопление, под роспись проинструктированы 13 человек, распространены 13 памяток о пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, 13 листовок по пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и газовых приборов.
В рамках проведённого инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории области, рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов.
Гражданам напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов и порядок действий в случае возникновения пожара.