С правами и обязанностями познакомилимь впервые избранные депутаты Псковской гордумы

19:31, 08 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 8 ноября, состоялся обучающий семинар для депутатов, впервые избранных в Псковскую городскую Думу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Новоиспеченных парламентариев руководители структурных подразделений аппаратов гордумы и администрации города ознакомили с принципами работы муниципальной власти, правами и обязанностями народных избранников.

Глава Пскова Иван Цецерский ознакомил коллег с системой власти в целом, рассказал об основных законах и нормативных документах, которыми должны руководствоваться муниципальные депутаты в своей работе. Подробно он остановился на полномочиях депутатов, особое внимание уделил вопросу ведения приема граждан, поделился наиболее эффективными способами взаимодействия с избирателями.

Начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт рассказала депутатам о бюджете муниципального образования, о межбюджетных отношениях, источниках формирования доходов и расходах местных бюджетов.

В ходе семинара депутаты задавали докладчикам интересующие их вопросы, делились мнением.

В завершение Иван Цецерский подвел итоги семинара и поблагодарил всех за конструктивную работу.