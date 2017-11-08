0
10:55
Андрей Турчак стал шестым вице-спикером Совета Федерации
09:38
Андрей Турчак может занять пост вице-спикера Совета Федерации
17:33
Лидер псковской «Родины» Вилков снялся с выборов главы Гдовского района
17:03
Стали известны темы предстоящей встречи Путина и Трампа
14:32
Юбилей революции отпраздновали псковские коммунисты
16:40
Александр Котов: Сегодняшний праздник - символ единения миллионов людей
13:11
Андрей Турчак: Сплоченность народов остается в основе сильного государства
Еще новости
Политика

С правами и обязанностями познакомилимь впервые избранные депутаты Псковской гордумы

Сегодня, 8 ноября, состоялся обучающий семинар для депутатов, впервые избранных в Псковскую городскую Думу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Новоиспеченных парламентариев руководители структурных подразделений аппаратов гордумы и администрации города ознакомили с принципами работы муниципальной власти, правами и обязанностями народных избранников.

Глава Пскова Иван Цецерский ознакомил коллег с системой власти в целом, рассказал об основных законах и нормативных документах, которыми должны руководствоваться муниципальные депутаты в своей работе. Подробно он остановился на полномочиях депутатов, особое внимание уделил вопросу ведения приема граждан, поделился наиболее эффективными способами взаимодействия с избирателями.

Начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт рассказала депутатам о бюджете муниципального образования, о межбюджетных отношениях, источниках формирования доходов и расходах местных бюджетов.

В ходе семинара депутаты задавали докладчикам интересующие их вопросы, делились мнением.

В завершение Иван Цецерский подвел итоги семинара и поблагодарил всех за конструктивную работу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Андрей Турчак стал шестым вице-спикером Совета Федерации
08 ноября 2017
Андрей Турчак стал шестым вице-спикером Совета Федерации 4
Андрей Турчак может занять пост вице-спикера Совета Федерации
08 ноября 2017
Андрей Турчак может занять пост вице-спикера Совета Федерации 4
Лидер псковской «Родины» Вилков снялся с выборов главы Гдовского района
06 ноября 2017
Лидер псковской «Родины» Вилков снялся с выборов главы Гдовского района 2
Стали известны темы предстоящей встречи Путина и Трампа
05 ноября 2017
Стали известны темы предстоящей встречи Путина и Трампа 1
Юбилей революции отпраздновали псковские коммунисты
05 ноября 2017
Юбилей революции отпраздновали псковские коммунисты
Александр Котов: Сегодняшний праздник - символ единения миллионов людей
04 ноября 2017
Александр Котов: Сегодняшний праздник - символ единения миллионов людей
Андрей Турчак: Сплоченность народов остается в основе сильного государства
04 ноября 2017
Андрей Турчак: Сплоченность народов остается в основе сильного государства 1
Депутат госдумы Александр Козловский: День народного единства символизирует патриотизм
04 ноября 2017
Депутат госдумы Александр Козловский: День народного единства символизирует патриотизм 1

Идет загрузка...