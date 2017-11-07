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Культура

Книга Бориса Рыжего «В кварталах дальних и печальных» поступила в фонд псковской библиотеки

В фонд Центральной библиотеки Пскова поступила книга Бориса Рыжего «В кварталах дальних и печальных». Как сообщили Псковскому агентству информации в учреждении, сборник адресован любителям современной поэзии. В стихах сохранена пунктуация и орфография автора.

«Борис Рыжий родился поэтом. За его короткую поэтическую жизнь на свет появилось более 1000 стихотворений», - рассказали в библиотеке. В сборнике «В кварталах дальних и печальных» представлены стихи 1992-2001 годов. 

Его строки разошлись цитатами и афоризмами по блогам и «Живым журналам», десятки его стихов положены на музыку, о нём снимают фильмы, в театре «Мастерская Петра Фоменко» идёт культовый спектакль «Рыжий».

Читателей Пскова приглашают посетить выставку «Новые книги» в читальном зале библиотеки, где выставлен сборник.

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