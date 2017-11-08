Елена Полонская и Константин Болотин не нашли препятствий для сдачи в аренду помещений школы № 24 Псковской федерации ушу

19:42, 08 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 8 ноября, по поручению главы города Ивана Цецерского его заместитель Елена Полонская, курирующая направление социальной сферы, и депутат по округу № 11 Константин Болотин провели рабочий выезд в школу № 24. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, 27 октября, на очередной 2-ой сессии Псковской городской Думы во время обсуждения вопроса «О даче согласия муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 24 имени Л. И. Малякова» на предоставление в аренду региональной общественной организации «Псковская федерация ушу» помещения для проведения занятий боевыми искусствами Иван Цецерский поручил уточнить порядок использования предоставляемых помещений.

В ходе личной беседы с директором школы Эльвирой Васичевой, а также учителем по информатике Станиславом Литвиновым, который является тренером Федерации ушу, депутаты выяснили основные вопросы, ставшие на сессии Псковской городской Думы предметом обсуждения. Так, в документах, представленных на рассмотрение, помещение, предполагаемое для занятий гимнастикой ушу, значилось как кабинет технологии. Парламентарии усомнились, хватит ли кабинетов технологии для полноценного преподавания предмета.

Елена Полонская и Константин Болотин вместе с директором школы осмотрели данный зал, мастерские для занятия технологией и не нашли факторов, которые препятствовали бы предоставлению помещения в аренду Псковской федерации ушу, так как рабочие места для проведения уроков труда имеются в достаточном количестве.

Дополнительным фактором в пользу вынесения депутатами на следующей сессии Думы положительного решения послужит и тот факт, что, по словам тренера Станислава Литвинова, занятия для детей ведутся бесплатно. Кроме того, среди спортсменов есть дети с нарушениями здоровья, для которых тренировки ушу являются терапией.