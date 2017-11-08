Память погибших полицейских и военнослужащих почтили псковичи

19:53, 08 ноября 2017, ПАИ

Накануне Дня памяти сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих войск правопорядка, погибших при выполнении служебных обязанностей, в Пскове прошли памятные мероприятия. Как соообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области, в них приняли участие сотрудники и военнослужащие ведомства, полицейские, ветераны, а также члены семей тех, кто отдал жизни за свое Отечество.

Участники мероприятия отдали дать уважения войнам правопорядка и возложили цветы к памятным знакам. Настоятель воинского Храма св. Александра Невского протоиерей Олег Теор отслужил памятную литию.

Начальник Отдела Росгвардии по Псковской области полковник Игорь Иванов и начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Юрий Инстранкин встретились с родственниками сотрудников и военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга, и вручили им ценные подарки.

Как сообщили ПАИ в пресс-службе областного УМВД, Юрий Инстранкин поздравил собравшихся с наступающим профессиональным праздником и столетием создания советской милиции, пожелал здоровья, доброго настроения и семейного благополучия. В этом неформальном общении приняли участие заместитель начальника УМВД полковник внутренней службы Андрей Столяров, начальник Управления по работе с личным составом УМВД полковник внутренней службы Дмитрий Шеховцов, председатель совета ветеранов органов внутренних дел области Николай Северинюк.

В выступлениях говорилось о том, что, постоянно находясь на переднем крае борьбы с преступностью и терроризмом, сотрудники полиции и Росгвардии России ежедневно подвергают свою жизнь риску. Не обходится и без потерь. В УМВД России по Псковской области чтут память о погибших коллегах, оказывают необходимую помощь их родным и близким.

Перед участниками встречи выступили члены творческого коллектива «Рубеж» УМВД России по Псковской области.