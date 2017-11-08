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Общество

Математическую модель экосистемы построили псковские школьники

На базе Центра науки и спорта «Без предела» завершилась профильная образовательная смена, в которой принимали участие 20 школьников Псковской области – победители предметных олимпиад и авторы лучших исследовательских работ. Как сообщили Псковскому агентству информации в Управлении образования Псковской области, смена проходила с 29 октября по 3 ноября.

Перед учащимися стояла сложная техническая задача, для решения которой были сформированы 4 команды, каждая состояла из математиков, физиков, биологов, химиков. Работа шла в конвергентной естественно-научной лаборатории, оснащённой цифровой лабораторией Pasco. По результатам проведённых экспериментов были получены необходимые данные, сформулированы выводы. Это помогло успешно справится с построением математической модели экосистемы. Результатом работы в группах стали спроектированные и изготовленные модели экосистемы - водной или наземной, которые в течение неопределённого времени должны поддерживать существование макробеспозвоночных или рыб при наличии надёжного источника энергии. 

Школьники смогли освоить современные способы проектирования и проведения эксперимента; основы 3D-моделирования, видеосъёмки и видеомонтажа, технологию создания и оформления лонгридов. Смена завершилась большой презентацией результатов работы проектных команд 

Отметим, профильная смена - совместный проект Государственного управления образования Псковской области, Центра науки и спорта «Без предела» и Псковского областного центра развития одарённых детей и юношества.

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