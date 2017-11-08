Законопроект об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными рассмотрит Госдума

21:50, 08 ноября 2017, ПАИ

Законопроект об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными внесен в Госдуму, пишет ТАСС со ссылкой на думскую электронную базу данных.

Авторами инициативы выступили депутаты от «Единой России» и «Справедливой России» во главе с председателем думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым. Они предлагают штрафовать лиц, допустивших из хулиганских или корыстных побуждений, а также с применением садистских методов жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, на сумму размере до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. В настоящее время максимальная санкция по этой статье предполагает арест на срок до шести месяцев.

За аналогичное преступление, совершенное в присутствии малолетнего, группой лиц, по предварительному сговору или организованной группой, либо сопряженное с демонстрацией в СМИ, в том числе в интернете, предлагается наказывать штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты осужденного за период от одного года до двух лет, или исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет. На данный момент за такое деяние грозит до двух лет лишения свободы.

В случае, если Госдума примет законопроект, действия, подпадающие под вторую часть данной статьи УК, в которую предлагается внести изменения, будут квалифицироваться как преступление средней тяжести. По мнению авторов инициативы, жестокость по отношению к животным причиняет глубокие нравственные страдания большому количеству людей, наносит значительный ущерб общественной морали, в связи с чем отнесение данного преступления к преступлениям небольшой тяжести нарушает принцип справедливости.