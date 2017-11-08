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Изъятые из незаконного оборота наркотики сожжены в Псковской области

8 ноября межведомственная комиссия в составе представителей следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области, Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России по региону, областного управления Росприроднадзора, Государственного комитета по здравоохранению и фармации при содействии отдела Росгвардии по области на основании судебных решений уничтожила путем сжигания наркотические средства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в следственном управлении.

Наркотики были изъяты в разное время из незаконного оборота в результате проверки поступившей информации оперативными сотрудниками региональных управлений МВД, ФСКН и ФСБ. Фигуранты уголовных дел после документирования их противоправной деятельности были задержаны, а в отношении отдельных еще на стадии предварительного следствия суд по ходатайству следователей Следственного комитета избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дела указанной категории находятся в компетенции следственных органов Следственного комитета России при условии совершения наркопреступлений несовершеннолетними, должностными лицами правоохранительных органов, лицами особого правового статуса.

Максимальный тюремный срок, назначенный судом одному из виновных, составил 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а масса изъятой в ходе обыска на чердаке у одного из фигурантов марихуаны – почти килограмм.

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