Великолукские вокалисты стали лауреатами конкурса в Вологде

22:58, 08 ноября 2017, ПАИ

Вокалисты великолукского Центра эстетического воспитания стали лауреатами II Всероссийского открытого конкурса певцов и вокальных ансамблей в рамках фестиваля «Молодая классика», который прошел в октябре в Вологде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по культуре администрации города Великие Луки.

Учредителями конкурса стали Управление культуры и исторического наследия Департамента гуманитарной политики администрации Вологды, Вологодское областное отделение Союза композиторов России. В жюри конкурса вошли известные певцы, композиторы, дирижеры и музыкальные деятели. Председатель жюри - композитор, председатель Вологодского регионального отделения Союза композиторов России, художественный руководитель фестиваля «Молодая классика», Ллауреат Государственной премии Вологодской области Михаил Гоголин.

В номинации «Академический вокал. Сольное исполнительство» победителями стали ученики великолучанки Натальи Плехановой: Анастасия Зорина стала лауреатом I степени, София Даньшова – лауреатом II степени, Владислав Шиляев - лауреатом II степени, Ольга Крылова - лауреатом II степени, Роман Себякин - лауреатом II степени.

В номинации «Академический вокал. Ансамблевое исполнительство» звание лауреата I степени завоевал вокальный ансамбль хора мальчиков под руководством Ивана Беседина, в состав которого вошли Георгий Соловьев, Иван Крылов, Николай Донец, Михаил Донец, Илья Мошин, Арсений Иванов.