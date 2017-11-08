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Экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП в Ярославской области, пострадали 16 человек

8 ноября около 17:00 в Ярославской области на федеральной автодороге Москва - Холмогоры недалеко от села Деболовское в Ростовском районе пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Как сообщает областное управление УМВД, в автобусе находились 45 человек, в том числе 38 детей в возрасте от 14 до 16 лет.

В настоящее время 15 детей доставлены в больницу. Водитель автобуса госпитализирован с серьезными травмами.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным федеральных СМИ, автобус вёз детей из Москвы в Ярославль на экскурсию. 

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