184 млрд рублей задолжали россияне за отопление

11:51, 09 ноября 2017, ПАИ

Россияне задолжали 184 млрд. рублей за потребленные услуги по отоплению, что почти на 13 млрд превышает соответствующий показатель прошлого года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Росстат.

По мнению экспертов, рост долга связан в первую очередь с задержкой передачи платежей, которые управляющие компании собрали с населения. По данным Росстата, наибольшими должниками являются Центральный, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

По оценке российского Правительства, за год уровень подготовки к осенне-зимнему сезону значительно вырос. Как отметил вице-премьер Дмитрий Козак на селекторном совещании с главами регионов по вопросам подготовки к отопительному сезону, число аварий по сравнению с прошлым периодом снизилось на 40%. По данным Минстроя, почти вся коммунальная инфраструктура готова к зимнему периоду.