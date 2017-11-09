5 ДТП с участием пешеходов произошли на псковских дорогах со 2 по 8 ноября

12:00, 09 ноября 2017, ПАИ

В период с 2 по 8 ноября пожарные и спасательные подразделения Псковской области 33 раза выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых погибли 2 человека и 22 пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В пяти случаях выезды были связаны с реагированием на ДТП с участием пешеходов. Также за указанный период деблокированы двое пострадавших и один погибший. Одному травмированному гражданину была оказана доврачебная помощь, после чего его передали медицинским работникам. Один раз осуществлялась стабилизация транспортного средства, ликвидация вторичных факторов и тушение автомобиля не производились.

При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.