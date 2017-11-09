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Общество

Находками поисковиков пополнился музей псковских приставов

В музее Управления ФССП России по Псковской области появились новые экспонаты, найденные поисковым отрядом «Застава» при раскопках в деревне Погорелка Серёдкинской волости Псковского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления, в ходе работ поискового отряда «Застава» областного УФССП с участием поискового отряда «Обелиск» было обнаружено множество предметов амуниции и вооружения времён Великой Отечественной войны. В музей Управления командир поискового отряда «Застава» Максим Григорьев передал две ложки (трофейная немецкая и советская), предметы амуниции Красной Армии и Вермахта, элементы вооружения времён Великой отечественной войны, предметы личной гигиены солдат, сохранившиеся очки немецкого солдата.

Поисковики нашли останки 26 бойцов. Именных вещей при них обнаружено не было, поэтому опознать  солдат не удалось. Тем не менее погибших красноармейцев будут перезахоронены.

Добавим, что в феврале 1944 года в районе деревни Погорелка в направлении Пскова наступала 168-я стрелковая Рижская дивизия, 260-й и 402-й стрелковый полк. После боёв здесь остались лежать множество солдат, похоронить их не успевали.

Поисковый отряд «Застава» Управления ФССП России по Псковской области является единственным в регионе отрядом, который создан на основе федерального органа власти. Поисковый отряд появился в 2011 году. Бойцы отряда принимали участие в поисковых мероприятиях в Псковской, Новгородской, Смоленской, Брянской, Калужской, Тверской областях, в Белоруссии. Во время «Вахт памяти», в которых участвовал отряд «Застава», поднято и перезахоронено более 1500 бойцов Красной Армии.

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