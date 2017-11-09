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Общество

3000 теплоизмерительных приборов будут контролировать температуру в частях ВДВ

В ходе отопительного периода 2017-2018 годов температурный режим на объектах коммунального хозяйства ВДВ будут контролировать более 3000 тысяч теплоизмерительных приборов и специальные контрольные группы соединений, сообщили Псковскому агентству информации в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. В этом связано с долгосрочным прогнозом погоды, сделанным метеорологами: предстоящей зимой в некоторых районах дислокации соединений и воинских частей ВДВ возможны резкие перепады температур с понижением до - 45 градусов. 

Военные городки ВДВ будут обеспечивать теплом около 200 коммунальных сооружений. В воинских частях создан необходимый запас по жидкому и твердому топливу, который в случае необходимости обеспечит бесперебойную подачу тепла на объекты в течение нескольких месяцев.

На сегодняшний день теплом, водой и электроэнергией снабжается более 70 военных городков соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск, расположенных в различных регионах России. Командование ВДВ поставило на особый контроль бесперебойное снабжение теплом подконтрольных десантникам военных городков. Кроме того, жесткому контролю подлежит рациональный расход поставляемых на объекты воинских частей ВДВ ресурсов: теплоносителя, воды, электроэнергии.

В целях контроля расхода ресурсов на объектах коммунального хозяйства установлены более 2500 приборов учета, которые контролируют расход потребленного электричества, холодного и горячего водоснабжения, тепловой энергии.

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