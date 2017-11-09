Полиция задержала двух псковичей, забросавших камнями автобус и несколько машин

11:39, 09 ноября 2017, ПАИ

Сотрудники 2-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову установили двух местных жителей, которые подозреваются в умышленном повреждении имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полицию поступили сообщения о том, что в районе Любятово неизвестные лица бросают камни в проезжающий автотранспорт. 8 ноября полицейские при содействии владельцев пострадавших транспортных средств задержали на улице Льва Толстого двух 18-летних неработающих псковичей.

Они дали признательные показания. По предварительным сведениям, в результате противоправных действий были повреждены стекла и лакокрасочные покрытия городского автобуса и двух легковых автомобилей.

В настоящее время по данным фактам сотрудники полиции проводят проверку. Молодые люди будут привлечены к административной ответственности.