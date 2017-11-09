Более 2000 тысяч плательщиков и юрлиц завели личные кабинеты на сайте псковской налоговой службы

11:16, 09 ноября 2017, ПАИ

Более 2000 тысяч налогоплательщиков и юридических лиц присоединились к сервису личных кабинетов на сайте управления Федеральной налоговой службы по Псковской области. Об этом сообщил заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Александр Милянтей на пресс-конференции 9 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Милянтей отметил, что самые востребованные услуги на сайте - экономические: псковичи хотят узнать задолженность, проверить контрагента. По его словам, с помощью личного кабинета налогоплательщик может напрямую контактировать с ведомством из любой точки, если он подтвержденный пользователь. Есть на сайте также личные кабинеты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. «Через сайт, например, можно зарегистрировать свою онлайн-кассу», - пояснил спикер.

Он добавил, что есть ограничения из-за того, что порядка 30% населения живет на селе, где нет интернета. Кроме того, существуют вопросы относительно налоговой грамотности населения.