Дожди и до 7 градусов тепла ожидаются в Псковской области 10 ноября

18:09, 09 ноября 2017, ПАИ

10 ноября на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от 0 до +5 градусов, днем – от +2 до +7.

Будет дуть ветер южного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.