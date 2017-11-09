0
22:44
МОК пожизненно отстранил от Олимпийских игр четырех российских лыжников
21:59
ПсковГУ приглашает школьников на индивидуальную подготовку к ЕГЭ
20:45
Презентация телеканала «Первый псковский» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:24
Новый городской телеканал представили в Пскове
18:10
«Рывок» для губернии
18:09
Дожди и до 7 градусов тепла ожидаются в Псковской области 10 ноября
17:37
Новый выпуск альманаха «Мисс Псков 2017» выйдет сегодня на РЕН-ТВ
Еще новости
Общество

Дожди и до 7 градусов тепла ожидаются в Псковской области 10 ноября

10 ноября на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура  воздуха в регионе ночью составит от  0 до +5 градусов, днем – от +2 до +7.

Будет дуть ветер южного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

МОК пожизненно отстранил от Олимпийских игр четырех российских лыжников
09 ноября 2017
МОК пожизненно отстранил от Олимпийских игр четырех российских лыжников
ПсковГУ приглашает школьников на индивидуальную подготовку к ЕГЭ
09 ноября 2017
ПсковГУ приглашает школьников на индивидуальную подготовку к ЕГЭ
Презентация телеканала «Первый псковский» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
09 ноября 2017
Презентация телеканала «Первый псковский» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Новый городской телеканал представили в Пскове
09 ноября 2017
Новый городской телеканал представили в Пскове 5
Дожди и до 7 градусов тепла ожидаются в Псковской области 10 ноября
09 ноября 2017
Дожди и до 7 градусов тепла ожидаются в Псковской области 10 ноября
Новый выпуск альманаха «Мисс Псков 2017» выйдет сегодня на РЕН-ТВ
09 ноября 2017
Новый выпуск альманаха «Мисс Псков 2017» выйдет сегодня на РЕН-ТВ
Круговые будни: ПАИ-live c Николаем Макаровым
09 ноября 2017
Круговые будни: ПАИ-live c Николаем Макаровым
Экскурсию по центру науки провели участницы «Мисс Псков» для учеников Яммской школы-интерната
09 ноября 2017
Экскурсию по центру науки провели участницы «Мисс Псков» для учеников Яммской школы-интерната

Идет загрузка...