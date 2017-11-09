Около 40 электронных услуг доступны псковичам на портале Пенсионного фонда

11:46, 09 ноября 2017, ПАИ

На сайте Пенсионного Фонда России псковичи могут получить 40 услуг в электронном виде. Об этом сообщил заместитель управляющего отделения ПФР по Псковской области Дмитрий Яковлев сегодня, 9 ноября, в ходе пресс-конференции посвященной госуслугам, предоставляемым в электронном виде.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, по словам Дмитрия Яковлева, существуют услуги как с обязательной регистрацией на портале, так и без нее. В частности, без регистрации можно записаться на прием в нужное ведомство, а также заказать необходимые документы. Кроме того, Дмитрий Яковлев назвал самые популярные услуги: заявление о назначении пенсии, о способе доставки пенсии, заявление на материнский капитал и услуга по получению справки о размере пенсии.

«Для расширения количества заявителей в каждом территориальном органе Пенсионного Фонда создан центр обслуживания, где можно зарегистрироваться и подтвердить свою учетную запись на портале госуслуг. Разработано и мобильное приложение для смартфонов», - отметил Дмитрий Яковлев.

Он обратил внимание на необходимость модернизации законодательства, так как не всегда электронные сервисы могут быть использованы без личного посещения: «Какие-то документы приходится приносить лично. Плюс медленные каналы связи в наших сельских районах».