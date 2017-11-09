Выдача справок о судимости является самой востребованной услугой инфоцентра псковского УМВД

12:24, 09 ноября 2017, ПАИ

Наиболее востребованной госуслугой информационного центра УМВД России по Псковской области, которую получают в электронном виде, является выдача справок о наличии/отсутствии судимости. Об этом сообщил главный специалист центра Сергей Яковлев на пресс-конференции 9 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Такой документ может понадобиться при трудоустройстве, оформлении вида на жительство, получении гражданства другого государства, для оформления опекунства. Для того, чтобы получить справку, надо предоставить в УМВД заявление и копию всех заполненных страниц паспорта.

Всего информационный центр УМВД России по Псковской области оказывает 5 государственных услуг в электронном виде. Сергей Яковлев уточнил, что прием и выдача готовых справок проводятся в инфоцентре и территориальных органах в районах. Срок изготовления - до 30 дней. Он добавил, что подача заявлений возможна и через портал госуслуг, для регистрации на котором необходим паспорт, СНИЛС, мобильный телефон или электронная почта. «При подаче заявления через единый портал срок изготовления справки существенно сокращается», - заметил специалист.

В числе проблем он назвал то, что зачастую граждане ничего не знают о сайте госуслуг и его преимуществах. Поэтому, по его словам, хотелось бы, чтобы соответствующая информация чаще появлялась в СМИ.