12 тысяч электронных заявлений на получение загранпаспортов подали псковичи в этом году

11:35, 09 ноября 2017, ПАИ

За 10 месяцев текущего года в Псковской области в электронном виде были поданы 12 тысяч заявлением на получение загранпаспортов. Об этом сообщила начальник отдела управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области Галина Кисс на пресс-конференции 9 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Галина Кисс отметила, что примерно половина всех заявлений возвращается, поскольку «граждане не могут до сих пор научиться внимательно заполнять анкету». Также проблемы возникают с загрузкой фотографий, хотя, уверена выступающая, требования к снимкам минимальны: белый фон, крупное лицо, без надписей и картинок. «Не принимаем к рассмотрению заявления с фото из личных архивов с собаками, кошками», - добавила она.

Представительница миграционного управления подчеркнула, что при работе с порталом есть преимущества: гражданин подает заявление там и тогда, когда ему это удобно, а подразделение полиции посещает только один раз, выбирая на портале подходящее время. В то же время заявитель экономит средства: с 1 января 2017 года действует 30% скидка при оформлении документов через сайт госуслуг: при обычном оформлении пошлина за загранпаспорт составляет 3,5 тыс. рублей, если же он оформляется через портал, то 2 тыс. 450 рублей.

Всего управление миграции предоставляет 18 различных государственных услуг, 6 из которых можно получить через портал. Самыми востребованными среди электронных являются выдача общегражданского и заграничного паспортов. «Население в районах эти услуги в электронном виде использует минимально», - заключила Галина Кисс.