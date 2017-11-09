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Общество

Псковичи стали чаще записываться в ГИБДД через госуслуги

Псковичи стали чаще использовать предварительную запись в ГИБДД через портал госуслуг. Об этом рассказала государственный инспектор МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области, лейтенант полиции Анастасия Александрова на пресс-конференции  9 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Во вторник и субботу у нас людей больше всего и если гражданин заранее запишется через портал госуслуг и придет к определенному времени, то он существенно сэкономит собственное время», - рассказала Анастасия Александрова.

По её словам, через сайт госуслуг граждане могут узнать информацию об административных правонарушениях, воспользоваться услугой по регистрации транспорта, а также заполнить заявление по выдаче водительского удостоверения. Кроме того, за регистрацию транспорта через госуслуги также есть скидка 30% на оплату пошлины.

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