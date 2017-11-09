Псковичи стали чаще записываться в ГИБДД через госуслуги

11:56, 09 ноября 2017, ПАИ

Псковичи стали чаще использовать предварительную запись в ГИБДД через портал госуслуг. Об этом рассказала государственный инспектор МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области, лейтенант полиции Анастасия Александрова на пресс-конференции 9 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Во вторник и субботу у нас людей больше всего и если гражданин заранее запишется через портал госуслуг и придет к определенному времени, то он существенно сэкономит собственное время», - рассказала Анастасия Александрова.

По её словам, через сайт госуслуг граждане могут узнать информацию об административных правонарушениях, воспользоваться услугой по регистрации транспорта, а также заполнить заявление по выдаче водительского удостоверения. Кроме того, за регистрацию транспорта через госуслуги также есть скидка 30% на оплату пошлины.