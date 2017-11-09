Брячак вышел из состава «Справедливой России»

11:38, 09 ноября 2017, ПАИ

Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов удовлетворил заявление Михаила Брячака о выходе из состава партии. Об этом Псковскому агентству информации сообщил источник, осведомленный в обстоятельствах дела. Дозвониться до самого Михаила Брячака не удалось. В пресс-службе «Справедливой России» не смогли оперативно ответить на запрос ПАИ.

Отметим, что последнее упоминание Михаила Брячака на сайте «Справедливой России» датировано июлем 2017 года: вместе с Сергеем Мироновым он участвовал в заседании совета палаты депутатов партии. В апреле 2017 года он фигурировал на сайте «СР» в качестве члена президиума центрального совета партии. Однако настоящее время данные о Михаиле Брячаке отсутствуют на сайте «Справедливой России» в разделах, посвященных руководящим структурам партии. Страница с биографией Михаила Брячака на сайте не открывается.

Сын Михаила Брячака, Олег Брячак, в настоящее время возглавляющий «Справедливую Россию» в Псковской области, заявил ПАИ, что «не в курсе ситуации». Однако добавил, что «Михаил Васильевич взрослый человек, и сам может принимать какие-то решения».

Напомним, Михаил Брячак в 2002-2007 годах возглавлял Псковское региональное отделение «Российской партии ЖИЗНИ».

В 2007-2014 годах был лидером Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия».

В 2011-2016 годах являлся членом фракции «СР» в Государственной Думе РФ.

В 2014 году был избран председателем Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в городе Севастополе.

В 2016 году баллотировался в депутаты Госдумы РФ по Севастопольскому избирательному округу от «Справедливой России», но занял пятое место, набрав 5% голосов.

В 2017 году Михаил Брячак баллотировался в Псковскую городскую Думу по спискам «Справедливой России», однако незадолго до выборов снял свою кандидатуру без объяснения причин.