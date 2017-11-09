0
15:56
ГИБДД: На Октябрьской площади Пскова нет кругового движения
15:07
16% псковских семей могут позволить себе ипотеку
15:03
Начался ПАИ-live с Николаем Макаровым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
14:22
Бойцов СОБРа чествовали сегодня в Пскове
14:12
Андрей Турчак поздравил «Псковскую правду» правительственной телеграммой
13:51
Оксана Ширан продолжит исполнять обязанности пресс-секретаря Андрея Турчака
13:22
Футбольный клуб «Луки-Энергия» будет бороться за статуэтку премии «Народное признание»
Еще новости
Общество

С 2018 года часть услуг ЗАГСа псковичи смогут получать в электронном виде

Часть услуг ЗАГСа будет переведена в электронный вид с 1 января 2018 года. Об этом сообщил начальник Отдела проектов электронного правительства Госуправления по связи и массовым коммуникациям администрации Псковской области Павел Моисеенко на пресс-конференции 9 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам спикера, население обладает недостаточными сведениями о возможности получения услуг в электронном виде. «Они либо не знают о них, либо пугаются сложностей, поэтому по инерции обращаются в органы власти и по привычке получают услуги на бумаге», - пояснил Павел Моисеенко.

Он сообщил, что по данным на 2016 год в Псковской области только 30% услуг получаются в электронном виде. Об этом свидетельствуют результаты опроса населения. По мнению Павла Моисеенко, такая цифра связана с тем, что большинство респондентов проживают в районах, в Пскове и Великих Луках картина была бы другая.

Начальник отдела уточнил, что в электронном виде должны оказываться 78% услуг.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ГИБДД: На Октябрьской площади Пскова нет кругового движения
09 ноября 2017
ГИБДД: На Октябрьской площади Пскова нет кругового движения
16% псковских семей могут позволить себе ипотеку
09 ноября 2017
16% псковских семей могут позволить себе ипотеку
Начался ПАИ-live с Николаем Макаровым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
09 ноября 2017
Начался ПАИ-live с Николаем Макаровым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Бойцов СОБРа чествовали сегодня в Пскове
09 ноября 2017
Бойцов СОБРа чествовали сегодня в Пскове
Андрей Турчак поздравил «Псковскую правду» правительственной телеграммой
09 ноября 2017
Андрей Турчак поздравил «Псковскую правду» правительственной телеграммой 3
Оксана Ширан продолжит исполнять обязанности пресс-секретаря Андрея Турчака
09 ноября 2017
Оксана Ширан продолжит исполнять обязанности пресс-секретаря Андрея Турчака 15
Футбольный клуб «Луки-Энергия» будет бороться за статуэтку премии «Народное признание»
09 ноября 2017
Футбольный клуб «Луки-Энергия» будет бороться за статуэтку премии «Народное признание»
Александр Котов: Солидный юбилей «Псковской правды» ко многому обязывает
09 ноября 2017
Александр Котов: Солидный юбилей «Псковской правды» ко многому обязывает

Идет загрузка...