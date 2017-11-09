С 2018 года часть услуг ЗАГСа псковичи смогут получать в электронном виде

12:03, 09 ноября 2017, ПАИ

Часть услуг ЗАГСа будет переведена в электронный вид с 1 января 2018 года. Об этом сообщил начальник Отдела проектов электронного правительства Госуправления по связи и массовым коммуникациям администрации Псковской области Павел Моисеенко на пресс-конференции 9 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам спикера, население обладает недостаточными сведениями о возможности получения услуг в электронном виде. «Они либо не знают о них, либо пугаются сложностей, поэтому по инерции обращаются в органы власти и по привычке получают услуги на бумаге», - пояснил Павел Моисеенко.

Он сообщил, что по данным на 2016 год в Псковской области только 30% услуг получаются в электронном виде. Об этом свидетельствуют результаты опроса населения. По мнению Павла Моисеенко, такая цифра связана с тем, что большинство респондентов проживают в районах, в Пскове и Великих Луках картина была бы другая.

Начальник отдела уточнил, что в электронном виде должны оказываться 78% услуг.