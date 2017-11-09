Бойцов СОБРа чествовали сегодня в Пскове

14:22, 09 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 9 ноября, в День специального отряда быстрого реагирования, в Пскове состоялись торжественные мероприятия, в которых приняли участие начальник отдела Росгвардии по Псковской области полковник Игорь Иванов, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, глава города Пскова Иван Цецерский, бывший командир СОБРа, кавалер трех Орденов Мужества Андрей Тимофеев.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, полковник Игорь Иванов поздравил командира СОБР полковника Алексея Холодкова и личный состав спецподразделения с праздником, а также поощрил группу сотрудников добившихся значительных успехов в службе. Обращаясь к Андрею Тимофееву, начальник территориального отдела Росгвардии Игорь Иванов, выразил благодарность за преданность профессии и помощь в воспитании молодых сотрудников.

О высоком профессионализме бойцов отряда говорил глава Пскова Иван Цецерский. «Каждый из вас обладает особыми профессиональными качествами - силой и выносливостью, отвагой и смелостью, умением работать в команде в любой, даже в самой сложной обстановке. Вас отличает способность в трудную минуту помочь, поддержать товарища, протянуть ему руку помощи», - сказал Иван Цецерский. Отдельно он поздравил предыдущего командира псковского СОБРа, кавалера трех орденов Мужества Андрея Тимофеева.

Депутат Виктор Остренко отметил в поздравлении, что спецназ Росгвардии– это служба для сильных телом и духом. «Захват вооружённых преступников, освобождение заложников, спецоперации в «горячих точках» - всё это рабочие будни сотрудников СОБРа. Конечно, для выполнения таких сложных задач отбирают лучших из лучших – к тем, кто зачисляется в отряд, предъявляются повышенные требования в отношении физической подготовки, образования, морально-волевых качеств», - сказал депутат.

Он подчеркнул, что бойцы псковского СОБРа хранят честь отряда: «Почти четверть века неизменными принципами деятельности спецподразделения были и остаются самоотверженность, преданность долгу и Отчизне, готовность работать в экстремальных условиях и рисковать своими жизнями ради других».

Вице-спикер регионального парламента вручил отличившимся сотрудникам спецподразделения благодарности Псковского областного Собрания.

Завершилось мероприятие показательным выступлением офицеров СОБРа.