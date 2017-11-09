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Общество

Иван Цецерский и Дмитрий Шахов обсудили вопросы соблюдения гражданских прав псковичей

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и глава Пскова Иван Цецерский провели рабочую встречу, на которой обсудили вопросы соблюдения органами местного самоуправления прав граждан.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе омбудсмена, в ходе беседы стороны обсудили широкий круг вопросов деятельности органов местного самоуправления и муниципальных служащих по обеспечению и реализации прав граждан.

Также Иван Цецерский познакомил Дмитрия Шахова с условиями работы нового состава депутатов Псковской городской Думы, рассказал о распределении полномочий между своими заместителями и об организации подготовки к проведению конкурса на замещение должности главы администрации Пскова.

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