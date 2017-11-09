Более 200 пенсионеров Псковской области освоят компьютер

13:06, 09 ноября 2017, ПАИ

С ноября 2017 года по февраль 2018 года в десяти районах Псковской области более 200 пенсионеров пройдут курс обучения компьютерной грамотности в рамках проекта «Компьютер для жизни» регионального отделения «Союза пенсионеров России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Псковской области.

Планируется, что за это время пожилые люди изучат основы работы в операционной системе Windows, научатся пользоваться интернетом, общаться в социальных сетях. Также пенсионеров подробно ознакомят с Единым порталом государственных услуг, Государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ.

Как рассказала руководитель Университета третьего возраста Светлана Мельничук, обучение будут проводить преподаватели, большинство из которых волонтеры-активисты. Методическую и практическую помощь в организации и проведении занятий им окажут волонтеры-преподаватели из Пскова, которые прошли лицензированное обучение в Ресурсном учебном центре высоких технологий «ОРТ-СПБ». В качестве основного учебного пособия будет использоваться «Азбука интернета», разработанная совместно Пенсионным фондом РФ и ОАО «Ростелеком.

«Что касается площадок для обучения, то здесь мы будем тесно сотрудничать с районными библиотеками, досуговыми центрами, территориальными органами Пенсионного фонда и Псковским государственным университетом», - уточнила Светлана Мельничук.

Она также отметила, что обучение компьютерной грамотности позволит людям старшего поколения стать грамотными и свободными гражданами информационного общества, а повышение социальной активности пожилых людей скажется на улучшении их качества жизни.

«Псковские пенсионеры активно осваивают компьютеры. В прошлом учебном году у нас реализовывался проект «Компьютерное просвещение – старшему поколению», в рамках которого были обучены более 280 слушателей вместо запланированных 240. Кроме того, тогда мы привлекли 78 волонтеров. В заключение обучения был проведен региональный чемпионат по компьютерному многоборью «Сосед мудрого возраста». Победители чемпионата Викторина Бурмистрова из Дедовичского района и Галина Овчаренко из Псковского района представляли Псковскую область на VII Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров в Санкт-Петербурге. И нам очень отрадно, что Викторина Бурмистрова стала абсолютным победителем турнира в категории «начинающий пользователь», - добавила Светлана Мельничук.

В 2018 году региональное отделение СПР также планирует принять участие в VIII Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров в Ставропольском крае.