Бесплатное профориентационное занятие для старшеклассников состоится 15 ноября в Пскове

14:44, 09 ноября 2017, ПАИ

15 ноября с 16:00 до 18:00 в главном корпусе ПсковГУ для учащихся с восьмого по одиннадцатый класс состоится профориентационное занятие «Профессионалы будущего - 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городского Молодёжного центра.

Школьники узнают о самых востребованных профессиях Пскова и области, смогут познакомиться со специалистами, которые готовы поделиться накопленным опытом. Главная цель профориентационного занятия – помочь старшеклассникам в профессиональном самоопределении и показать, что важность и престижность профессии зависит от ее востребованности.

В программе мероприятия ожидается выступление специалистов различных сфер профессиональной деятельности, самопрезентации профессиональных учебных заведений и информационная справка о том, где в Пскове можно пройти бесплатное индивидуальное профориентационное тестирование.

Вход на мероприятие свободный по предварительной записи по телефону: 56-41-88.