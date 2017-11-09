Получить скидку при оформлении маломерного судна могут псковичи, воспользовавшись порталом госуслуг

12:20, 09 ноября 2017, ПАИ

У жителей Псковской области есть возможность получить скидку в 300 рублей от стоимости госпошлины за оформление маломерного судна при использовании портала госуслуг. Об этом сообщил государственный инспектор по маломерным судам ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» Иван Старыш на пресс-конференции 9 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Ивана Старыша, при регистрации маломерного судна инспекторам в любом случае его нужно осмотреть и проверить документы, поэтому через портал госуслуг граждане могут только выбрать время для такой встречи. При этом, если записываться в электронном виде, пошлина составит 1 тыс. 300 рублей, если в обычном формате, то – 1 тыс. 600 рублей.

«Мы в начале пути, но мы выступаем за электронные услуги. Это значительно облегчает работу и нам, и жизнь гражданам», - отметил Иван Старыш. Он добавил, что юридические лица уже давно используют возможность записаться в электронном виде на получение той или иной услуги ГИМС, а вот физическим лицам «это пока дается трудновато».

Заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области Владимир Якунин рассказал, что его ведомство оказывает в электронном виде 8 государственных услуг. Бланки заявлений и всю необходимую информацию об услугах можно посмотреть на сайте областного ГУ МЧС в разделе «Деятельность».

«В основном все предпочитают получать услуги по старинке, в бумажном виде», - добавил Владимир Якунин.