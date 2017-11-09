0
15:56
ГИБДД: На Октябрьской площади Пскова нет кругового движения
15:07
16% псковских семей могут позволить себе ипотеку
15:03
Начался ПАИ-live с Николаем Макаровым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
14:22
Бойцов СОБРа чествовали сегодня в Пскове
14:12
Андрей Турчак поздравил «Псковскую правду» правительственной телеграммой
13:51
Оксана Ширан продолжит исполнять обязанности пресс-секретаря Андрея Турчака
13:22
Футбольный клуб «Луки-Энергия» будет бороться за статуэтку премии «Народное признание»
Еще новости
Общество

Дни открытых дверей для налогоплательщиков пройдут в Псковской области 10 и 11 ноября

10 и 11 ноября Налоговая служба проведёт Всероссийскую акцию «Дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц». В эти дни инспекции Псковской области откроют двери для всех желающих получить подробную информацию о том, кому и в какой срок необходимо заплатить имущественные налоги, сообщили Псковскому агентству информации в УФНС России по региону. 

Для того, чтобы получить консультации специалистов налоговых органов, можно будет обратиться в любую налоговую инспекцию независимо от места регистрации налогоплательщика. Дни открытых дверей состоятся 10 ноября с 9:00 до 18:00 и 11 ноября с 10:00 до 15:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ГИБДД: На Октябрьской площади Пскова нет кругового движения
09 ноября 2017
ГИБДД: На Октябрьской площади Пскова нет кругового движения
16% псковских семей могут позволить себе ипотеку
09 ноября 2017
16% псковских семей могут позволить себе ипотеку
Начался ПАИ-live с Николаем Макаровым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
09 ноября 2017
Начался ПАИ-live с Николаем Макаровым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Бойцов СОБРа чествовали сегодня в Пскове
09 ноября 2017
Бойцов СОБРа чествовали сегодня в Пскове
Андрей Турчак поздравил «Псковскую правду» правительственной телеграммой
09 ноября 2017
Андрей Турчак поздравил «Псковскую правду» правительственной телеграммой 3
Оксана Ширан продолжит исполнять обязанности пресс-секретаря Андрея Турчака
09 ноября 2017
Оксана Ширан продолжит исполнять обязанности пресс-секретаря Андрея Турчака 15
Футбольный клуб «Луки-Энергия» будет бороться за статуэтку премии «Народное признание»
09 ноября 2017
Футбольный клуб «Луки-Энергия» будет бороться за статуэтку премии «Народное признание»
Александр Котов: Солидный юбилей «Псковской правды» ко многому обязывает
09 ноября 2017
Александр Котов: Солидный юбилей «Псковской правды» ко многому обязывает

Идет загрузка...