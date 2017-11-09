Дни открытых дверей для налогоплательщиков пройдут в Псковской области 10 и 11 ноября

15:07, 09 ноября 2017, ПАИ

10 и 11 ноября Налоговая служба проведёт Всероссийскую акцию «Дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц». В эти дни инспекции Псковской области откроют двери для всех желающих получить подробную информацию о том, кому и в какой срок необходимо заплатить имущественные налоги, сообщили Псковскому агентству информации в УФНС России по региону.

Для того, чтобы получить консультации специалистов налоговых органов, можно будет обратиться в любую налоговую инспекцию независимо от места регистрации налогоплательщика. Дни открытых дверей состоятся 10 ноября с 9:00 до 18:00 и 11 ноября с 10:00 до 15:00.