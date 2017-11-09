Всё о круговом движении в Пскове ГИБДД расскажет в ПАИ-live в 15:00

12:34, 09 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 9 ноября, в 15:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет инспектор по особым поручениям дорожной инспекции УГИБДД УМВД по Псковской области Николай Макаров.

В России с 8 ноября изменились правила проезда круговых перекрестков. По ним преимущество для движения имеют автомобили на круге, если знаками не установлен иной приоритет.

По факту со вчерашнего дня преодоление круговых перекрестков в Пскове вызывает затруднения у водителей. Где проезд круга не изменился, а где теперь надо ездит по-новому, как повлияет нововведение на статистику ДТП и пробки — об том в прямом эфире ПАИ-live расскажет Николай Макаров.

Свои вопросы ему можно оставить на странице ПАИ-live.