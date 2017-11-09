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Общество

800 раз жаловались псковичи на нарушение их прав со стороны работодателя в этом году

В Государственную инспекцию труда (ГИТ) в Псковской области с начала 2017 года поступили 800 письменных заявлений граждан о нарушении их прав работодателями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

286 заявлений были направлены в инспекцию труда по подведомственности из других контролирующих органов: Роструд, госинспекции труда регионов России, Управление президента РФ по работе с обращениями граждан, аппарат полномочного представителя президента в СЗФО, прокуратура Псковской области, администрация Псковской области, Фонд социального страхования, комитет по труду и занятости населения, Следственный отдел по городу Пскову, МО МВД по Псковской области.

Граждане подавали жалобы в инспекцию труда непосредственно на личном приеме в помещении ГИТ, направляли почтой, электронной почтой, используя сервис «Онлайнинспекция.рф».

94 заявления граждан переданы по территориальности в другие контролирующие органы.

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