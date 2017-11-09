Начался ПАИ-live с Николаем Макаровым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

15:03, 09 ноября 2017, ПАИ

В прямом эфире проекта ПАИ-live началось интервью с инспектором по особым поручениям дорожной инспекции УГИБДД УМВД по Псковской области Николаем Макаровым.

В России изменились правила проезда круговых перекрестков, изменения вступили в силу с 8 ноября. По ним преимущество для проезда имеют автомобили на круге, если знаками не установлен иной приоритет. По факту со вчерашнего дня преодоление круговых перекрестков в Пскове вызывает затруднения у водителей. Где проезд круга не изменился, а где теперь надо ездит по-новому, как повлияет нововведение на статистику ДТП и пробки — об том в прямом эфире ПАИ-live расскажет Николай Макаров.

Свои вопросы ему можно оставить на странице ПАИ-live.