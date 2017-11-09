Телефоны и деньги украли двое мужчин с ножом из куньинского магазина

12:48, 09 ноября 2017, ПАИ

Сотрудники отделения полиции по Куньинскому району задержали двух граждан, подозреваемых в совершении разбойного нападения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, днём 8 ноября в поселке Кунья в магазин по улице Советской зашли двое мужчин, и, угрожая продавщице ножом, похитили три мобильных телефона и деньги, а затем скрылись.

Получив сообщение о произошедшем, сотрудники отделения полиции по Куньинскому району провели комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий и по «горячим следам» задержали подозреваемых. Ими оказались безработные, ранее судимые мужчины 1972 и 1988 годов рождения. Один из них проживает в Новосокольническом районе, а другой – в Великих Луках. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Выяснилось, что один из задержанных подозревается в краже, совершенной ранее на территории Великих Лук.