Александр Котов: Солидный юбилей «Псковской правды» ко многому обязывает

13:16, 09 ноября 2017, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания (ПОС) депутатов Александр Котов в своем поздравлении в честь 100-летия «Псковской правды» отметил главные качества, которые отличают издание - объективная информация, интересные публикации, узнаваемый авторский стиль, честное отношение к делу, креативные идеи и знаковые проекты, проверенные временем.

«Думаю, не ошибусь, если скажу, что нет в нашей области человека, которому была бы не знакома газета «Псковская правда». На протяжении вековой истории «Псковская правда» не просто следит за тем, что происходит в регионе, а проживает каждое событие вместе с земляками, за что издание по праву заслужило звание главной областной газеты», - подчеркнул Александр Котов.

Председатель ПОС отметил, что столь солидный юбилей ко многому обязывает. «Как ваш постоянный читатель с удовольствием отмечаю, что «Псковской правде» удаётся соответствовать традициям, заложенным мастерами печатного слова разных поколений, при этом отвечать духу времени и чувствовать ритм современности. Так держать! Спасибо за достойную работу всем, чья жизнь в разные годы была связана с «Псковской правдой». От всей души желаю любимой газете дальнейших успехов и процветания!» - подытожил спикер Собрания.