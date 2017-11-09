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Экономика

22 тонны неупакованных яблок из Белоруссии не попали в Псковскую область

На Государственной границе Российской Федерации в фитосанитарном контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района запрещен ввоз 22 тонн свежих яблок из Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Инспекторы ведомства выявили отсутствие упаковки и маркировки груза, что является недопустимым способом перемещения свежих яблок на территории Евразийского экономического союза. Решение о запрете принято в рамках соблюдения фитосанитарных требований Евразийского экономического союза. Яблоки возвращены на сопредельную территорию.

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