Андрей Турчак поздравил «Псковскую правду» правительственной телеграммой

14:12, 09 ноября 2017, ПАИ

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак поздравил «Псковскую правду» со 100-летним юбилеем правительственной телеграммой.

«Сто лет - целая эпоха, которая объективно и правдиво отражена на страницах нашего главного печатного издания. «Псковская правда», как и многие другие средства массовой информации, переживала разные времена, но все эти годы газета неизменно остается одним из главных достоверных и объективных источников информации для жителей нашего региона», - подчеркнул Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что со многими сотрудниками газеты хорошо знаком: «За 8,5 лет мы, как говорится, плечом к плечу объехали всю нашу область вдоль и поперек. Здесь работают профессионалы».

Сенатор пожелал всей команде «Псковской правды» и дальше держать планку объективного и достоверного источника информации, новых проектов, достижений, доверия и уважения читателей.