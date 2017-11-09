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Общество

Андрей Турчак поздравил «Псковскую правду» правительственной телеграммой

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак поздравил «Псковскую правду» со 100-летним юбилеем правительственной телеграммой.

«Сто лет - целая эпоха, которая объективно и правдиво отражена на страницах нашего главного печатного издания. «Псковская правда», как и многие другие средства массовой информации, переживала разные времена, но все эти годы газета неизменно остается одним из главных достоверных и объективных источников информации для жителей нашего региона», - подчеркнул Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что со многими сотрудниками газеты хорошо знаком: «За 8,5 лет мы, как говорится, плечом к плечу объехали всю нашу область вдоль и поперек. Здесь работают профессионалы».

Сенатор пожелал всей команде «Псковской правды» и дальше держать планку объективного и достоверного источника информации, новых проектов, достижений,  доверия и уважения читателей.

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