Студенческий турнир по боулингу стартует в Пскове 13 ноября

15:43, 09 ноября 2017, ПАИ

С 13 по 30 ноября в Пскове в РК «Лидер» пройдут квалификационные игры студенческого турнира по боулингу «Здоровый лидер жизни». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В турнире примут участие не только команды факультетов ПсковГУ, но других вузов и ссузов города. Также за звание лучшего поборется сборная команда от Комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова.

Финал турнира состоится в начале декабря. Заявки на участие принимаются до 13 ноября.

Напомним, студенческий турнир по боулингу проводится, начиная с 2008 года. Его организатором турнира выступают Студенческое Правительство города Пскова и комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова.