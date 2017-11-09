Третья экспозиция проекта «…Вновь я посетил» откроется в Михайловском 10 ноября

13:40, 09 ноября 2017, ПАИ

10 ноября в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» начнёт работу новая, третья экспозиция из выставочного проекта «…Вновь я посетил».

Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе заповедника Лидия Токарева, стартовавший в январе 2017 года, проект посвящён 60-летию сотрудничества музея и Академии художеств, в частности — 60-летию художественных практик будущих живописцев и графиков, студентов Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина в псковских пушкинских местах.

«Традиция, у истоков которой стояли такие известные российские художники как В. А. Ветрогонский, В. М. Звонцов, В. В. Смирнов и, разумеется — легендарный директор музея С. С. Гейченко, не прерывалась ни на год», - отметила Лидия Токарева.

Напомним, что первая, январская, выставка проекта «…Вновь я посетил» представляла жителям и гостям Пушкиногорья творчество художников-графиков. Вторая, открытая в конце июля, была подготовлена по итогам традиционной летней практики студентов в музее. В новую экспозицию вошло 60 работ, почти половина из них — из фондов музея. Это полотна, выполненные в разные годы ХХ и XXI столетия преподавателями «Репинки», выпускниками и студентами вуза разных лет.

Планируется, что выставка будет открыта для посетителей до конца декабря. Размещена она в анфиладе выставочных залов Научно-культурного центра музея.