Нарушения трудового законодательства выявлены в вагонном участке «Псков»

15:50, 09 ноября 2017, ПАИ

Псковская транспортная прокуратура выявила в вагонном участке «Псков» (структурное подразделение Северо-Западного филиала ОАО «Федеральная пассажирская компания») нарушения трудового законодательства. Установлено, что его работники не были ознакомлены с графиком отпусков на 2017 год, а трудовые книжки велись ненадлежащим образом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Также оказалось, что трудовой договор с работником, имеющим 2-ю группу инвалидности, заключен с нарушениями.

В этой связи начальнику вагонного участка «Псков» внесено представление. По результатам его рассмотрения два виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены в полном объеме.