Оксана Ширан продолжит исполнять обязанности пресс-секретаря Андрея Турчака

13:51, 09 ноября 2017, ПАИ

Оксана Ширан покидает администрацию Псковской области и продолжит исполнять обязанности пресс-секретаря экс-губернатора Андрея Турчака. Об этом Псковскому агентству информации сообщила она сама. По словам Оксаны Ширан, в новом статусе она в любом случае продолжит взаимодействовать с региональными СМИ, поскольку Андрей Турчак также не прощается с регионом и будет работать с ним как по линии партии, так и в качестве члена Совета Федерации.

Напомним, 12 октября президент РФ принял отставку Андрея Турчака с поста губернатора Псковской области по собственному желанию». В этот же день он был назначен и. о. секретаря Генсовета «Единой России». 2 ноября Андрей Турчак занял пост представителя Псковского областного Собрания в Совете Федерации. 8 ноября он был избран вице-спикером верхней палаты российского парламента.

Оксана Ширан родилась в 1975 году. В 1997 году окончила филологический факультет Псковского государственного педагогического института им. Кирова

Работала журналистом в псковских телекомпаниях «Телеком» и «Тивиком», Псковском агентстве информации.

В 2009-2012 годах возглавляла Государственное управление по информационной политике и связям с общественностью Псковской области. В 2012-2017 годах являлась начальником управления пресс-службы администрации Псковской области. В последние месяцы выполняла роль личного пресс-секретаря Андрея Турчака.