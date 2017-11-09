0
15:56
ГИБДД: На Октябрьской площади Пскова нет кругового движения
15:07
16% псковских семей могут позволить себе ипотеку
15:03
Начался ПАИ-live с Николаем Макаровым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
14:22
Бойцов СОБРа чествовали сегодня в Пскове
14:12
Андрей Турчак поздравил «Псковскую правду» правительственной телеграммой
13:51
Оксана Ширан продолжит исполнять обязанности пресс-секретаря Андрея Турчака
13:22
Футбольный клуб «Луки-Энергия» будет бороться за статуэтку премии «Народное признание»
Еще новости
Общество

Парк Победы в Острове планируется реконструировать к 1 июня 2018 года

Парк Победы в Острове планируется реконструировать до 1 июня 2018 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского регионального отделения партии «Единая Россия» со ссылкой на администрацию района. Работы проводятся в рамках партийного проекта «Парки малых городов».

Районная администрация провела аукцион, по итогам которого заключён контракт с ООО «Дорстройсервис» на сумму 8 млн 77 тысяч рублей.

В рамках контракта предусмотрены следующие работы: замена покрытия на детской площадке, устройство новых пешеходных дорожек из тротуарной плитки и ремонт существующих, установка бордюрного камня, скамеек для отдыха, урн для мусора, оборудование контейнерной площадки, посадка зелёных насаждений, планировка и разбивка газонов.

В этом году подрядчики при благоприятной погоде должны закончить вырубку аварийных и ветхих деревьев, корчевание пней, укладку брусчатки и монтаж новой системы освещения.

Председатель комитета по градостроительству, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Островского района Анна Николаева объяснила необходимость санитарной вырубки деревьев в ходе благоустройства парковой зоны. По ее словам, это обеспечит «продуваемость и нормальный рост здоровых растений», а на образовавшемся свободном пространстве будут планомерно высажены 300 кустов гортензии.

«Конечно, кто-то привык к старому виду Парка Победы, но его реконструкция уже давно была объективной необходимостью, - сказала она. - Я уверена, что новый облик городского парка будет радовать как островичей, так и гостей города. Он по-прежнему будет близким и любимым для каждого, и, думаю, станет ещё одной достопримечательностью нашего Острова».

Также Анна Николаева напомнила, что при разработке проекта реконструкции Парка Победы были учтены мнения большого числа жителей Острова, представителей разных социальных групп и возрастов. Для этого проводились общественные слушания и опросы горожан.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ГИБДД: На Октябрьской площади Пскова нет кругового движения
09 ноября 2017
ГИБДД: На Октябрьской площади Пскова нет кругового движения
16% псковских семей могут позволить себе ипотеку
09 ноября 2017
16% псковских семей могут позволить себе ипотеку
Начался ПАИ-live с Николаем Макаровым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
09 ноября 2017
Начался ПАИ-live с Николаем Макаровым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Бойцов СОБРа чествовали сегодня в Пскове
09 ноября 2017
Бойцов СОБРа чествовали сегодня в Пскове
Андрей Турчак поздравил «Псковскую правду» правительственной телеграммой
09 ноября 2017
Андрей Турчак поздравил «Псковскую правду» правительственной телеграммой 3
Оксана Ширан продолжит исполнять обязанности пресс-секретаря Андрея Турчака
09 ноября 2017
Оксана Ширан продолжит исполнять обязанности пресс-секретаря Андрея Турчака 15
Футбольный клуб «Луки-Энергия» будет бороться за статуэтку премии «Народное признание»
09 ноября 2017
Футбольный клуб «Луки-Энергия» будет бороться за статуэтку премии «Народное признание»
Александр Котов: Солидный юбилей «Псковской правды» ко многому обязывает
09 ноября 2017
Александр Котов: Солидный юбилей «Псковской правды» ко многому обязывает

Идет загрузка...