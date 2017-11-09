Парк Победы в Острове планируется реконструировать к 1 июня 2018 года

15:52, 09 ноября 2017, ПАИ

Парк Победы в Острове планируется реконструировать до 1 июня 2018 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского регионального отделения партии «Единая Россия» со ссылкой на администрацию района. Работы проводятся в рамках партийного проекта «Парки малых городов».

Районная администрация провела аукцион, по итогам которого заключён контракт с ООО «Дорстройсервис» на сумму 8 млн 77 тысяч рублей.

В рамках контракта предусмотрены следующие работы: замена покрытия на детской площадке, устройство новых пешеходных дорожек из тротуарной плитки и ремонт существующих, установка бордюрного камня, скамеек для отдыха, урн для мусора, оборудование контейнерной площадки, посадка зелёных насаждений, планировка и разбивка газонов.

В этом году подрядчики при благоприятной погоде должны закончить вырубку аварийных и ветхих деревьев, корчевание пней, укладку брусчатки и монтаж новой системы освещения.

Председатель комитета по градостроительству, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Островского района Анна Николаева объяснила необходимость санитарной вырубки деревьев в ходе благоустройства парковой зоны. По ее словам, это обеспечит «продуваемость и нормальный рост здоровых растений», а на образовавшемся свободном пространстве будут планомерно высажены 300 кустов гортензии.

«Конечно, кто-то привык к старому виду Парка Победы, но его реконструкция уже давно была объективной необходимостью, - сказала она. - Я уверена, что новый облик городского парка будет радовать как островичей, так и гостей города. Он по-прежнему будет близким и любимым для каждого, и, думаю, станет ещё одной достопримечательностью нашего Острова».

Также Анна Николаева напомнила, что при разработке проекта реконструкции Парка Победы были учтены мнения большого числа жителей Острова, представителей разных социальных групп и возрастов. Для этого проводились общественные слушания и опросы горожан.