Россельхозбанк запускает рефинансирование ипотеки по ставке от 9,3% годовых

15:35, 09 ноября 2017, ПАИ

Россельхозбанк предлагает новый кредитный продукт «Рефинансирование ипотеки», с помощью которого клиенты Банка и других кредитных финансовых организаций могут улучшить условия действующих договоров: снизить процентную ставку, уменьшить размер ежемесячного платежа, увеличить срок кредитования.

Как сообщили Псковскому агентству информации в банке, для работников бюджетной сферы, зарплатных и «надежных» клиентов РСХБ процентная ставка от 9,3%, для остальных категорий клиентов – от 9,45%. Вышеуказанные ставки зависят от суммы кредита и наличия комплексного ипотечного страхования.

Получить более подробную информацию об условиях продукта АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте Банка.