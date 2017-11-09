Стратегическое партнерство «Северо-Запад» и администрация Псковской области подписали договор о сотрудничестве

14:26, 09 ноября 2017, ПАИ

9 ноября стратегическое партнерство «Северо-Запад» и администрация Псковской области подписали договор о сотрудничестве, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Подписи под документом поставили исполнительный директор партнерства Алексей Багаряков и врио губернатора области Михаил Ведерников.

К соглашению прилагается план работы на 2018 год. Планируется, что в его рамках будут разработаны предложения по развитию в регионе туризма и использованию приграничного положения области.

Отметим, что стратегическое партнерство «Северо-Запад» создано 28 сентября 2012 года. Его учредителями стали 11 субъектов Российской Федерации, входящие в состав Северо-Западного федерального округа, а также крупнейшие региональные промышленные компании, бизнес-объединения и общественные организации.

Стратегическое партнерство «Северо-Запад» призвано оказать содействие в реализации социально-экономической политики на территории Северо-Западного федерального округа через обеспечение взаимодействия органов государственной власти федерального и регионального уровня, муниципалитетов, субъектов экономической и социальной деятельности, научных и общественных организаций, разработке документов стратегического и пространственного развития, сопровождении инвестиционных проектов и социальных программ СЗФО.

Стратегическое партнерство «Северо-Запад» объединяет в своих рядах представителей власти, бизнеса и общественных структур, что делает его уникальной площадкой для организации диалога всех трех сторон процесса социально-экономического развития, выработки общей политики и скоординированных мер по ее реализации.