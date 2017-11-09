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Общество

Новый порядок спиливания деревьев в Пскове разъяснило УГХ управляющим компаниям

9 ноября состоялось рабочее совещание с управляющими компаниями (УК) Пскова, на котором их представителям разъяснили новые правила спиливания деревьев у многоквартирных домов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, на последней сессии Псковской городской Думы были внесены изменение в Решение от 29 апреля 2011 года № 1692 «Об утверждении Правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова». Поправки были направлены на приведение документа в соответствие с действующим законодательством и повышение уровня благоустройства города.

Согласно принятым изменения, уточнен перечень территорий специального назначения, установлен срок, в течение которого рассматривается обращение о сносе, пересадке и посадке зеленых насаждений.

«Если зеленые насаждения располагаются на земельном участке, который относится к многоквартирному дому, то действия с зелёными насаждениями (снос, спил, санитарная обработка, посадка деревьев) производятся на основании решения собрания собственников жилья. Теперь не нужно собирать специальную комиссию от УГХ, Управляющая компания совместно с собственниками МКД может решить этот вопрос самостоятельно», - сообщил заместитель начальника УГХ Дмитрий Таратынов.

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