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Общество

Четыре человека пострадали в ДТП в Псковской области 8 ноября

8 ноября на территории Псковской области были зарегистрированы четыре ДТП, в которых четыре человека получили ранения различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области.

В частности, 8 ноября в 7:15 в Великих Луках у дома 11 по улицы Малышева 71-летний водитель ВАЗ-21043 сбил 44-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП женщину с травмами доставили в Великолукскую межрайонную больницу.

В 12:00 в Порховском районе на 150 –м километре трассы Великий Новгород – Псков 79-летний водитель «Рено Симбол» при повороте налево врезался в «Лексус RX», за рулем которого  находилась 29-летняя девушка. Пострадала в аварии 77-летняя пассажирка «Рено», госпитализация ей не потребовалась.

В 17:10 в Стругокрасненском районе на 41-м километре трассы Цапелька - Струги Красные - Плюсса 21-летний водитель МАЗ при повороте налево не пропустил «Мицубиси Аутлендер» под управлением 35-летнего мужчины и столкнулся с ним. Водитель «Мицубиси» получил небольшие ранения.

В 22:30 в посёлке Усвяты на Советской площади напротив дома №1  неизвестный водитель «Опеля Астра» сбил 17-летнюю девушку, которая двигалась по краю площади. Она получила незначительные травмы, госпитализация не понадобилась.

Добавим, что 8 ноября полиция задержала на дорогах области 10 нетрезвых водителей.

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