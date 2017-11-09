0
15:56
ГИБДД: На Октябрьской площади Пскова нет кругового движения
15:07
16% псковских семей могут позволить себе ипотеку
15:03
Начался ПАИ-live с Николаем Макаровым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
14:22
Бойцов СОБРа чествовали сегодня в Пскове
14:12
Андрей Турчак поздравил «Псковскую правду» правительственной телеграммой
13:51
Оксана Ширан продолжит исполнять обязанности пресс-секретаря Андрея Турчака
13:22
Футбольный клуб «Луки-Энергия» будет бороться за статуэтку премии «Народное признание»
Еще новости
Общество

16% псковских семей могут позволить себе ипотеку

Псковская область заняла 74-е место в рейтинг российских регионов по доступности покупки семьями жилья в ипотеку, подготовленный РИА Рейтинг. Согласно ему, позволить себе приобрести двухкомнатную типовую квартиру, взяв ипотечный кредит могут 16,2% семей региона.

В пятерке регионов-лидеров по доступности Ямало-Ненецкий автономный округ (66,3%), Чукотский автономный округ (56,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (53,8%), Магаданская область (52,6%) и Мурманская область (43,7%).

В среднем в России, рассчитанная по методологии рейтинга, доля семей, для которых доступна покупка квартиры в ипотеку, составила 25,8%.

Замыкают рейтинг Карачаево-Черкесская республика (10,6%), Севастополь (9%), Крым (9%), Ингушетия (8,4%) и Дагестан (7%).

Авторы поясняют, что в качестве индикатора доступности покупки жилья в ипотеку в рейтинге выступает доля семей, которые имеют возможность платить ежемесячный платеж при приобретении жилья в ипотеку. Объем кредита рассчитывался для приобретения семьей типовой двухкомнатной квартиры в своем регионе площадью 54 квадратных метра при первоначальном взносе в 20%.

Для расчета рейтинга были использованы данные за третий квартал 2017 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ГИБДД: На Октябрьской площади Пскова нет кругового движения
09 ноября 2017
ГИБДД: На Октябрьской площади Пскова нет кругового движения
16% псковских семей могут позволить себе ипотеку
09 ноября 2017
16% псковских семей могут позволить себе ипотеку
Начался ПАИ-live с Николаем Макаровым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
09 ноября 2017
Начался ПАИ-live с Николаем Макаровым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Бойцов СОБРа чествовали сегодня в Пскове
09 ноября 2017
Бойцов СОБРа чествовали сегодня в Пскове
Андрей Турчак поздравил «Псковскую правду» правительственной телеграммой
09 ноября 2017
Андрей Турчак поздравил «Псковскую правду» правительственной телеграммой 3
Оксана Ширан продолжит исполнять обязанности пресс-секретаря Андрея Турчака
09 ноября 2017
Оксана Ширан продолжит исполнять обязанности пресс-секретаря Андрея Турчака 15
Футбольный клуб «Луки-Энергия» будет бороться за статуэтку премии «Народное признание»
09 ноября 2017
Футбольный клуб «Луки-Энергия» будет бороться за статуэтку премии «Народное признание»
Александр Котов: Солидный юбилей «Псковской правды» ко многому обязывает
09 ноября 2017
Александр Котов: Солидный юбилей «Псковской правды» ко многому обязывает

Идет загрузка...