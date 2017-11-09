16% псковских семей могут позволить себе ипотеку

15:07, 09 ноября 2017, ПАИ

Псковская область заняла 74-е место в рейтинг российских регионов по доступности покупки семьями жилья в ипотеку, подготовленный РИА Рейтинг. Согласно ему, позволить себе приобрести двухкомнатную типовую квартиру, взяв ипотечный кредит могут 16,2% семей региона.

В пятерке регионов-лидеров по доступности Ямало-Ненецкий автономный округ (66,3%), Чукотский автономный округ (56,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (53,8%), Магаданская область (52,6%) и Мурманская область (43,7%).

В среднем в России, рассчитанная по методологии рейтинга, доля семей, для которых доступна покупка квартиры в ипотеку, составила 25,8%.

Замыкают рейтинг Карачаево-Черкесская республика (10,6%), Севастополь (9%), Крым (9%), Ингушетия (8,4%) и Дагестан (7%).

Авторы поясняют, что в качестве индикатора доступности покупки жилья в ипотеку в рейтинге выступает доля семей, которые имеют возможность платить ежемесячный платеж при приобретении жилья в ипотеку. Объем кредита рассчитывался для приобретения семьей типовой двухкомнатной квартиры в своем регионе площадью 54 квадратных метра при первоначальном взносе в 20%.

Для расчета рейтинга были использованы данные за третий квартал 2017 года.