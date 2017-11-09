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Общество

ГИБДД: На Октябрьской площади Пскова нет кругового движения

«Октябрьская площадь в Пскове ошибочно считается местом с круговым движением. Это, скорее, островок безопасности. Там демонтированы знаки «Кольцевое движение», поэтому перекресток проезжается как обычный», - сообщил инспектор по особым поручениям дорожной инспекции УГИБДД УМВД по Псковской области Николай Макаров в эфире проекта ПАИ-live. 

Он также отметил, что больших изменений Правила дорожного движения не претерпели. «Ничего нового, просто вспоминаем хорошо забытое старое, а движение с приоритетом транспорта на круге было в Пскове и до этого на пересечении улицы Инженерной и Труда», - напомнил инспектор.

Николай Макаров также пояснил, что если на пересечении дорог стоит знак, сообщающий о круговом движении, значит, транспорт на кольце находится в приоритете. «Если обозначен приоритет какого-либо из направлений, то это уже не кольцевое движение», - уточнил он.

По его словам, на Зональном шоссе, на улице Кузбасской дивизии, в Восточном проезде круговое движение уже давно является приоритетным. Оставались только четыре пересечения, где транспортный поток на круге не был главным: площадь Гущина, площадь Героев-десантников, площадь Победы и улица Балтийская. «Теперь все эти участки переведены в режим «кольцо - приоритет». Ситуацию мониторим, сейчас идёт режим привыкания», - добавил инспектор.

Он также отметил, что в городе существует проблема с разметкой на кольцах. «По заверениям УГХ разметку нанесут в ближайшее время», - заключил Николай Макаров.

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