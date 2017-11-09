Александр Борисов стал руководителем ЦИК «Единой России», а Максим Жаворонков - его первым замом

15:20, 09 ноября 2017, ПАИ

Александр Борисов стал руководителем Центрального исполнительного комитета «Единой России», а Максим Жаворонков - первым заместителем руководителя ЦИК – руководителем организационного управления аппарата ЦИК. Как стало известно Псковскому агентству информации, такое решение сегодня, 9 ноября, принял президиум генсовета партии.

Напомним, Александр Борисов 25 октября досрочно сложил полномочия сенатора от Псковской области. Максим Жаворонков, по информации ПАИ, 7 ноября написал заявление об увольнении по собственному желанию с поста вице-губернатора – руководителя аппарата администрации Псковской области с 10 ноября.

Александр Борисов родился в 1974 году. В 1997 году окончил РАГС (Северо-Западная академия государственной службы) по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В 1998-1999 годах работает на АООТ «Завод электробытовой аппаратуры». В 1999-2001 годах - заместителем генерального директора по управлению недвижимостью ОАО «Завод «Ленинец». В 2001 году стал первым заместителем гендиректора ОАО «Механический завод».

В 2005 году стал начальником центрального штаба молодежной организации «Молодая гвардия «Единой России».

С 2009 года являлся сенатором Совета Федерации от Псковского областного Собрания депутатов.

Максим Жаворонков родился в 1975 году в Ленинграде.

В 1997 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «юриспруденция».

Начал профессиональную деятельность в том же году в должности юрисконсульта «Банка Энергетического Машиностроения «Энергомашбанк». В 2001 году стал советником председателя правления банка по правовым вопросам.

С 2003 года продолжил работу в ранге директора по корпоративной политике «Холдинговой компании «Ленинец», а с 2005 года – заместителя Генерального директора по правовой и корпоративной политике.

С 2009 года занимал должность вице-губернатора – руководителя аппарата администрации Псковской области.