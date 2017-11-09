5
16:20
В «Справедливой России» подтвердили выход Брячака из партии
15:20
Александр Борисов стал руководителем ЦИК «Единой России», а Максим Жаворонков - его первым замом
11:38
Брячак вышел из состава «Справедливой России»
10:55
Андрей Турчак стал шестым вице-спикером Совета Федерации
09:38
Андрей Турчак может занять пост вице-спикера Совета Федерации
17:33
Лидер псковской «Родины» Вилков снялся с выборов главы Гдовского района
17:03
Стали известны темы предстоящей встречи Путина и Трампа
Еще новости
Политика

Александр Борисов стал руководителем ЦИК «Единой России», а Максим Жаворонков - его первым замом

Александр Борисов стал руководителем Центрального исполнительного комитета «Единой России», а Максим Жаворонков - первым заместителем руководителя ЦИК – руководителем организационного управления аппарата ЦИК. Как стало известно Псковскому агентству информации, такое решение сегодня, 9 ноября, принял президиум генсовета партии.

Напомним, Александр Борисов 25 октября досрочно сложил полномочия сенатора от Псковской области. Максим Жаворонков, по информации ПАИ, 7 ноября написал заявление об увольнении по собственному желанию с поста вице-губернатора – руководителя аппарата администрации Псковской области с 10 ноября.

Александр Борисов родился в 1974 году. В 1997 году окончил РАГС (Северо-Западная академия государственной службы) по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В 1998-1999 годах работает на АООТ «Завод электробытовой аппаратуры». В 1999-2001 годах - заместителем генерального директора по управлению недвижимостью ОАО «Завод «Ленинец». В 2001 году стал первым заместителем гендиректора ОАО «Механический завод».

В 2005 году стал начальником центрального штаба молодежной организации «Молодая гвардия «Единой России».

С 2009 года являлся сенатором Совета Федерации от Псковского областного Собрания депутатов.

Максим Жаворонков родился в 1975 году в Ленинграде.

В 1997 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «юриспруденция».

Начал профессиональную деятельность в том же году в должности юрисконсульта «Банка Энергетического Машиностроения «Энергомашбанк». В 2001 году стал советником председателя правления банка по правовым вопросам.

С 2003 года продолжил работу в ранге директора по корпоративной политике «Холдинговой компании «Ленинец», а с 2005 года – заместителя Генерального директора по правовой и корпоративной политике.

С 2009 года занимал должность вице-губернатора – руководителя аппарата администрации Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 5 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Отставки и назначения
Александр Борисов стал руководителем ЦИК «Единой России», а Максим Жаворонков - его первым замом Оксана Ширан продолжит исполнять обязанности пресс-секретаря Андрея Турчака Андрей Турчак стал шестым вице-спикером Совета Федерации Александр Питиримов выиграл конкурс на должность гендиректора «Псковпассажиравтотранса» Бизнесмен Юрий Подобед возглавил Агентство инвестиционного развития Псковской области В Театрально-концертной дирекции создадут отдел по подготовке к Ганзе-2019 Артем Татаренко покидает пост директора Псковской областной филармонии Главой администрации города Великие Луки избран Игорь Чевжик Виталий Голиков покидает должность председателя госкомитета Псковской области по транспорту Александр Царкозенко возглавил псковский Дом офицеров
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В «Справедливой России» подтвердили выход Брячака из партии
09 ноября 2017
В «Справедливой России» подтвердили выход Брячака из партии
Александр Борисов стал руководителем ЦИК «Единой России», а Максим Жаворонков - его первым замом
09 ноября 2017
Александр Борисов стал руководителем ЦИК «Единой России», а Максим Жаворонков - его первым замом 5
Брячак вышел из состава «Справедливой России»
09 ноября 2017
Брячак вышел из состава «Справедливой России»
Андрей Турчак стал шестым вице-спикером Совета Федерации
08 ноября 2017
Андрей Турчак стал шестым вице-спикером Совета Федерации 4
Андрей Турчак может занять пост вице-спикера Совета Федерации
08 ноября 2017
Андрей Турчак может занять пост вице-спикера Совета Федерации 4
Лидер псковской «Родины» Вилков снялся с выборов главы Гдовского района
06 ноября 2017
Лидер псковской «Родины» Вилков снялся с выборов главы Гдовского района 2
Стали известны темы предстоящей встречи Путина и Трампа
05 ноября 2017
Стали известны темы предстоящей встречи Путина и Трампа 1
Юбилей революции отпраздновали псковские коммунисты
05 ноября 2017
Юбилей революции отпраздновали псковские коммунисты

Идет загрузка...