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Общество

Новые перекрёстки с круговым движением могут появиться в Пскове

Новые перекрёстки с круговым движением могут появиться в Пскове. Об этом заявил инспектор по особым поручениям дорожной инспекции УГИБДД УМВД по Псковской области Николай Макаров в прямом эфире проекта ПАИ-live 9 ноября.

Он уточнил, что данный вопрос  находится в компетенции администрации города Пскова. Однако, по его словам, в любом случае ГИБДД будет рекомендовать устраивать пересечения с круговым движением, исходя из статистики безопасности и пропускной способности. Николай Макаров подчеркнул, что такие перекрестки считаются самыми безопасными после регулируемых.

Инспектор заметил, что Псков – довольно большой город, и существует потребность в развитии улично-дорожной сети.

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